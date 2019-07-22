HABER /  EĞİTİM
ADV Aklın Yolu Üsküdar

e okul giriş VBS nasıl girilir 2019 veli bilgilendirme giriş sayfası

e okul giriş VBS nasıl girilir 2019 veli bilgilendirme giriş sayfası

e okul VBS yani veli bilgilendirme sistemi MEB tarafından erişime açılan bir uygulama. Veliler e okul VBS sayesinde öğrencinin durumunu okul notlarını, devamsızlıklarını okula gitmeden online olarak anında görebiliyor. Peki E okul girişi, e okul VBS girişi nasıl yapılır, e okul giriş şifresi nasıl değişir?

E Okul VBS girişi binlerce veli ve öğrencinin gündeminde. MEB tarafından yapılan e okul VBS uygulama ile veliler öğrencinin okul durumu anlık öğrenebiliyor. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemine (VBS) giriş nasıl yapılır? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

E-OKUL VBS’YE NASIL GİRİLİR: e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR: E-Okul şifre işlemlerini gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları izleyerek e-okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz. E-okul veli bilgilendirme sistemine giriş yapmak için;

Öncelikle, e-okul.meb.gov.tr adresine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda; ‘Öğrenci T.C Kimlik No', ‘Öğrenci Okul No' ve ‘Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır. Ardından, tüm bu alanları eksiksiz şekilde doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan ‘Giriş' seçeneğine tıkayınız.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar! ABD'de anlaşmazlık var Trump istemiyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar! ABD'de anlaşmazlık var Trump istemiyor
Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı: Gönderin gitsin
Fatih Terim iki ismi gözden çıkardı: Gönderin gitsin
Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte yöntemi
Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar! İşte yöntemi
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Wall Street Journal: Trump Erdoğan'a güvence verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk paylaştı okullarda yeni dönem
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
Abdulkadir Selvi kulis yazdı kabine ve AK Parti'de revizyon
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor
Antalya'da eşini bıçaklayarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet isteniyor
Polis alımı 2019 başvuru yapma ekranı açılıyor ne zaman?
Polis alımı 2019 başvuru yapma ekranı açılıyor ne zaman?
Fatih Altaylı Teke Tek Bilim'de Ay'a yolculuğu işledi twitter çalkalandı
Fatih Altaylı Teke Tek Bilim'de Ay'a yolculuğu işledi twitter çalkalandı
Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi
Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristlerin mavi ve gri kategoride olduğu tespit edildi
Komedyen gösteri esnasında can verdi şov sanıp dakikalarca alkışladılar
Komedyen gösteri esnasında can verdi şov sanıp dakikalarca alkışladılar
Bursluluk sonuçları MEB açıklanıyor 2019 PYBS sonuç sorgulama ekranı
Bursluluk sonuçları MEB açıklanıyor 2019 PYBS sonuç sorgulama ekranı
Yorumlar