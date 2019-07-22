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Jorge Mendes Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getirecek

Jorge Mendes Falcao'yu Galatasaray'a bedavaya getirecek

Portekizli menajer, Falcao'nun Galatasaray'a transferi için bizzat devrede. Monaco'nun golcü sorununu Andre Silva transferi ile çözecek olan Jorge Mendes, bunun karşılığında Radamel Falcao'nun bedelsiz olarak bırakılmasını isteyecek.

Fernando'nun Sevilla'ya transferini gerçekleştirilen Jorge Mendes'in şimdiki operasyonu Milan, Monaco ve Galatasaray üçgeninde gerçekleşecek. 

Ünlü menajer finansal açıdan zor durumda olan Milan'dan Cutrone'yi Wolwerhampton'a Andre Silva'yı ise Monaco'ya götürerek İtalyanekibine 60 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturacak. Silva transferiyle Monaco'nun forvet ihtiyacını giderecek olan Mendes, Fransız ekibindeki oyuncusu Radamel Falcao'nun ise bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını istiyor.

2022 Dünya Kupası için Galatasaray'ı seçti
Sabah'ta yer alan habere göre; Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon Euro'yu yakın maaş kazanan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrforun önündeki en büyük hedefin 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu bilen Mendes, Suudi Arabistan, Katar ve Çin gibi opsiyonları devre dışı bıraktı. 

Jorge Mendes, oyuncusu için iki şart sundu
Avrupa arenasında kariyerini sürdürmek isteyen Falcao için Galatasaray ile görüşen Jorge Mendes, oyuncusu için iki şart sundu. Bu şartlardan ilki yıllık 6 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme, ikincisi ise imaj haklarının kendilerinde olması. Galatasaray yönetimi bu konuyu teknik heyetle masaya yatırdı ve çıkan olumlu sonuç Falcao cephesine iletildi.

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