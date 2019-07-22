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Bakan Kasapoğlu: 150 bin öğrenciye burs verildi

Bakan Kasapoğlu: 150 bin öğrenciye burs verildi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 150 bin öğrenciye burs verildiğini ve yurtlara yerleştirilen öğrenci sayısını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, yurtlarda kalan öğrenci sayısı ile kredi ve burslu öğrencilerin sayısına ilişkin soru önergesini yanıtladı.

Bakan Kasapoğlu, 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde burs ve kredi için müracaatta bulunan öğrencilerden 150 binine burs verildiğini belirterek, "burs-kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden birlikte alınmaktadır. bakanlığımıza müracaat eden öğrencilerin bilgileri 11 farklı kamu kurumundan alınan bilgilerle elektronik ortamda başarı durumları, gelir durumları ve sosyal durumları mevzuat çerçevesinde değerlendirilmekte; başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs, diğer tüm öğrencilere de öğrenim kredisi tahsisi yapılmaktadır" dedi.

Yurtlara yerleşen öğrenci sayısı

Bakan Kasapoğlu, 2018-2019 döneminde başvuruda bulunan 427 bin 152 öğrenciden 381 bin 843'ünün yurtlara yerleştirildiğini belirterek, diğer yıllara ilişkin rakamları da şöyle sıraladı:

"2014-2015 eğitim öğretim döneminde başvuran 417 bin 701 öğrencinin 277 bin 280'i, 2015-2016 döneminde 376 bin 85 öğrencinin 369 bin 103'ü, 2016-2017 döneminde 437 bin 731 öğrencinin 388 bin 953'ü, 2017-2018 döneminde 412 bin 637 öğrencinin 373 bin 747'si yurtlarımıza yerleştirilmiştir."

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