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Ozan Kabak'tan kötü haber

Demirören Haber Ajansı
Ozan Kabak'tan kötü haber

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün 2 Temmuz'daki antrenmanında sol ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanan milli futbolcu Ozan Kabak'ın, sezonun ilk maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Alman Bild gazetesinin haberine göre; küme düşen Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan ve yeni sezon hazırlıkları sırasında sol ayağına aldığı darbeyle sakatlanan 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın sahalara dönüşü uzayabilir.

Daha önce 2 ya da 3 haftalık tedavinin ardından takıma katılacağı açıklanan Ozan Kabak'ın 4 hafta daha mavi-beyazlılardan uzak kalabileceği belirtildi.

Ozan'ın Schalke 04'ün 10 Ağustos'ta Almanya Kupası 1'inci Turu'nda Drochtersen ile deplasmanda yapacağı maça yetişemeyeceği kaydedildi. Genç futbolcunun ayrıca 17 Ağustos'ta Schalke 04'ün deplasmanda Mönchengladbach ile oynayacağı sezonun ilk maçında da forma giyemeyebileceği belirtildi.

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