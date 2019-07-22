Meral Akşener'den bakanlık teklifi iddialarına net cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye İttifakı" başlığı altında CHP ve İYİ Parti'ye bakanlık teklif ettiği ve ilk görüşmenin kendisi ile yapıldığı yönündeki iddiaya net bir cevap verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, kendisine yönelik bakanlık teklifi iddialarına "Kesinlikle böyle bir teklif veya ima söz konusu olmadı" dedi.

"Bu dedikoduyu çıkaranlar AK Parti'nin içerisindeki bir grup''

Akşener, bakanlık iddialarının kaynağıyla ilgili de şunları söyledi:

"Sayın Bülent Arınç, Parti Genel Merkezimize bir ziyarette bulundu. Bu, kamuoyuna açık bir ziyaretti. Kitabını hediye etmek için geldi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret edip, kitap hediye ettiğini söyledi. Bu işin peşine düştüm. Bu dedikoduyu çıkaranlar, AK Parti'nin içerisindeki bir grup. Anladığım kadarı ile Sayın Bahçeli'yi, taleplerine uygun hale getirmek için. MHP'nin, itiraz edeceği bir AK Parti talebi. Bunu, kabul ettirmek için, beni koz olarak ileri sürüyorlar. Bu dedikodu da bu anlamdadır. Sayın Bahçeli'ye bir mesajdır. 'Bak, İYİ Parti var' şeklindedir."

"Seçim erkene alınabilir"

Akşener, erken seçim istemediklerini hatırlatırken; "AK Parti'nin içerisinden iki yeni parti çıkacak gibi görünüyor. Sayın Erdoğan'ın, bu partilere karşı tutumu ne olur bilemiyorum. Ankara'da, bu 'Kasım ayında seçim olur' gibi bir kulis vardı. Ben buna inanmıyorum. Ancak, seçim erkene alınabilir. Sayın Erdoğan, 'madem öyle, hadi seçime' diyebilir" şeklinde konuştu.