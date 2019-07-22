Instagram'ın resmi hesabından Van Gölü Ekspresi paylaşımı
Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında çekilen bir fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.
TCDD Taşımacılık'ın işlettiği Van Gölü Ekspresi'nin, Ankara-Tatvan-Van seferi sırasında Bitlis'in Tatvan ilçesinde karlar arasından geçerken fotoğraf sanatçısı Hüseyin Taşkın tarafından çekilen fotoğrafı Instagram’ın resmi hesabından paylaşıldı.
Instagram’ın resmi hesabından fotoğrafla yapılan paylaşımda, Taşkın’a göre başkent Ankara’dan Türkiye’nin doğusuna seyahat etmenin en iyi yolunun Van Gölü Ekspresi olduğuna yer verildi.
"#HelloFrom" etiketli paylaşım yaklaşık 450 bin beğeni alırken çok sayıda da yorum yapıldı.
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#HelloFrom the Van Lake Express train with a view of Tatvan, Turkey. According to photographer Hüseyin Taşkın (@huseyintaskin), it’s the best way to travel east from the capital city of Ankara. 🚞 Say #HelloFrom your part of the world. ❤️ Please submit your own photos and videos to the project using the #HelloFrom hashtag. Any tagged visual shared with the hashtag is eligible for the project and, if selected, to be featured. Photo by @huseyintaskin