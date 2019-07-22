ABD'li bakan Pekcan'ı doğruladı! Bizim işimiz değil

Washington’da iki ülkenin ticaret hacmini artırma hedefi doğrultusunda ABD’li mevkidaşı ile görüşen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda S-400 ve F-35 konularına odaklanmadıklarını söyledi. ABD'li bakan Ross da bakan Pekcan'ın açıklamalarına destek verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemi alınmasının, ABD ile ticareti etkilemeyeceğinin sinyalini verdi.

Hedef 75 milyar dolar

Geçtiğimiz günlerde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Washington’da gerçekleştirdiği görüşmeyi hatırlatan Pekcan, “Washington’dayken ABD Ticaret Bakanı ile ortak gündemlerimizden birini de S-400 ve F-35 başlığı oluşturdu.

Ben ABD’li mevkidaşıma, ‘Biz Ticaret Bakanıyız. Gelin biz sizinle ticaretimizi konuşalım. Ticaretimizi nasıl 75 milyar dolara çıkarırız. Bunu da ilgilileri konuşsun’ dedim. O da bu görüşüme katılarak ‘doğru’ cevabını verdi” diye konuştu. Pekcan şöyle devam etti: “Biz o gün bu gündür ‘Ticaretimizi nasıl 75 milyara çıkarırız’ diye ortak çalışma yapıyoruz. ABD ve bizim bakanlığımız mensupları çalışma grubu oluşturdu. Bu çalışma grubunun içinde Türk ve Amerikan şirketleri de var. Ortak stratejiler üretiyoruz. Yakında 5’inci toplantıyı yapacaklar. Pazara girişlerle ilgili bizim firmalarımızın oradaki dağıtım alanlarına ulaşabilmeleri ile ilgili onların bize destekleri oldu. Onların da bizden talepleri oldu. Biz de onları değerlendirdik. Biz işimizi yapıyoruz.“

İhracat ana planı üzerinde çalışıyoruz

Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan ve bir süredir çalışmaların sürdüğü İhracat Ana Planı üzerinde çalıştıklarını belirten Pekcan, “İnşallah Ağustos ayı içerisinde paylaşacağız” diye konuştu.

'Halka yaymayı amaçlıyoruz'

Kooperatiflerle ilgili bir çalışma da yaptıklarını kaydeden Pekcan, “Türkiye’deki kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, mümkün olduğu ölçüde finansal destek alabilmesi ve halka yayılması açısından ciddi bir çalışma yapıyoruz. Hal Yasası’nda da üretici örgütlerini yine kooperatiflerle birleştirip üretici örgütlerini oluşturabilir” dedi.

'Anlaşmasız Brexit olursa çok etkileniriz'

Dünya ekonomisindeki yavaşlamayı da değerlendiren Pekcan, “Trend 3.3’e düştü. Ama daha da revize olacak. Anlaşmasız Brexit’te en çok etkilenecek ülkelerden birisi Türkiye” dedi.