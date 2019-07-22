Adı bir dönem ciddi şekilde Fenerbahçe ile anılan Yacine Brahimi'nin yeni takımı belli oldu.

Sezon sonunda Porto ile sözleşmesi sona eren ve bir süre Fenerbahçe'nin ilgilendiği, ayrıca transfer haberlerinde adı Galatasaray ile de anılan 29 yaşındaki Brahimi, Katar'ın Al Rayyan takımıyla sözleşme imzalayacak.

Porto ile 215 maça çıkan ve 54 gol 43 asistlik performans sergileyen Brahimi, geçtiğimiz sezon ise 49 maçta 13 gol 9 asist ile oynamıştı.