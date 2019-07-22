Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen - Olimpiakos maçının galibi olacak. Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Sparta Prag oldu. Malatyaspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda Olimpija ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu kura çekimleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu.

Başakşehir, Olympiacos-Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle oynayacak

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Olympiacos-Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir eşleşmenin ilk maçını 6 ya da 7 Ağustos'ta İstanbul'da; rövanş ise 13 Ağustos deplasmanda oynayacak.

İşte Yeni Malatyaspor'un rakibi

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. öneleme turunda Olimpija ile karşılaşacak. 3. öneleme turuna kalması halinde rakibi Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibi olacak.

İlk maç Malatya'da

Yeni Malatyaspor, eleme turundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile ilk maçını perşembe günü saat 20.00'de Malatya'da oynayacak. 92 takımın mücadele edeceği 2. turdaki rövanş karşılaşmaları ise 30-31 Temmuz ile 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı elerse Connah's Quay Nomads (WAL) / Partizan (SRB) karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

Trabzonspor'un rakibi belli oldu

Trabzonspor'un rakibi ise Sparta Prag oldu. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 6-7 Ağustos, rövanşları 13 Ağustos, Avrupa Ligi 3. eleme turunda da ilk karşılaşmalar 8 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.