Küçük Gelin dizisinin yıldızı Çağla Şimşek büyüdü! Son haliyle tanımak adeta imkansız
İlk olarak Hayat Devam Ediyor dizisinde görünen, ardından Küçük Gelin dizisinde yıldızını parlatan Çağla Şimşek'in sosyal medya paylaşımları ile eski hali arasında dağlar kadar fark bulunuyor.
Gelecek vaadeden küçük oyuncular arasında adına sıkça rastladığımız Çağla Şimşek, son dönemde sessizliğini korusa da değişimiyle herkesi şaşırtmayı başardı. Küçük Gelin dizisinin başrol oyuncusu Şimşek, şimdilerde güzelliği ile adından sıkça söz ettiriyor.
Henüz 18 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline gelen Çağla Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine ne kadar değiştiğini gösteriyor. 2013 yılında rol aldığı Küçük Gelin dizisindeki haliyle şimdiki halini karşılaştıranlar, genç oyuncunun değişimine inanamıyor.
Küçük Gelin, Hayat Devam Ediyor ve Küçük Prens dizilerinde gösterdiği başarılı performansıyla akıllara kazınan Çağla Şimşek, bir dönemin en beğenilen çocuk oyuncuları arasındaydı.
Yarım milyondan fazla takipçisi var: Ekranlarda şu sıralar pek göremesek bile sosyal medya hesabında yarım milyondan fazla takipçisi bulunan Çağla Şimşek, takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum almayı da başarıyor.