CHP'li vekil Mürsel Alban hakkında şok iddia! Kanserim demiş SGK'yı yemiş

MUĞLA İl Başkanlığı yaparken kanser olduğu gerekçesiyle 8 yıl boyunca SGK'dan rapor parası aldığı iddia edilen Mürsel Alban gündeme oturdu. İddiaya göre hakkında soruşturma açılan Mürsel Alban, 20 bin liralık cezayı ve haksız şekilde aldığı 71 bin lirayı geri ödeyecek.

2018 erken seçimlerinde Muğla'dan birinci sıra milletvekili seçilen Mürsel Alban iddiaya göre; Mürsel Alban, Vergi Dairesi ve SGK kayıtlarında 2004 yılında ortağı olduğu inşaat şirketinde 2010 yılından bu yana tek sigortalı çalışan olarak gösterildi.



SGK'dan 71 bin lira aldı

O dönem '0' kazanç bildirmesine rağmen Alban'ın sigortalılık hali devam etti. CHP'li vekil Alban, bu süre zarfında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden sürekli hasta raporu alarak yıllarca SGK'dan toplamda 71 bin lira rapor parası aldı.

Kanserim çalışamıyorum dedi vekil oldu

Alban'ın ağır kanser hastası raporu aldığı zamanlarda aktif siyaset yaptığı ve gayet sağlıklı olduğu anlaşıldı. Hatta sağlıklı bir şekilde görevine devam ettiği ve partinin tüm çalışmalarına katıldığı da ortaya çıktı. Mürsel Alban'ın 71 bin lira haksız kazanç sağladığının anlaşılması üzerine SGK inceleme başlattı.

20 bin lira ceza kesildi

İddiaya göre; soruşturmada Alban'ın 5510 sayılı yersiz ödemelerin geri alınmasına ilişkin kanunun 96. Maddesi uyarınca parayı geri ödemesine hükmedildi. Ayrıca haberde Alban'a haksız kazanç sağladığı için 20 bin lira ceza kesildiği ifade edildi.

SGK'ya 91 bin lira ödeyecek

CHP'li vekil Alban'ın aldığı rapor paraları ile birlikte 91 bin lira kuruma geri ödeme yapacağı iddia edildi. Mürsel Alban'ın kararın ardından 91 bin lirayı yapılandırarak geri ödemeye başladığı öne sürüldü.

Twitterda TT oldu

Mürsel Alban hakkındaki SGK iddiası sosyal medyanın da gündemine oturdu. Twitterda bu konu en çok konuşulanlar arasına girdi. Mürsel Alban ise iddiaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.