Bir zamanlar milli kahramandı düşüşü hızlı oldu seçimlerde 8 oy aldı

Askeri pilot olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı silahlı gruplarla çatışmaların başlaması üzerine gönüllü olarak çatışma bölgesine giden Nadejda Savçenko, burada ayrılıkçılar tarafından ele geçirildikten sonra Rus makamlarına teslim edilmiş ve Rusya’da çıkartıldığı mahkemede, ‘çatışma bölgesindeki Rus gazetecilerin öldürülmesine yardımcı olmak’ ve ‘Rusya sınırını yasadışı şekilde geçmekle’ suçlanmıştı.