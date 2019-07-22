Serdar Ortaç'ın büyük derdi! Kısa boyu nedeniyle eşi Chloe'nin omzuna el atamıyor

Eşinin tatiline bir süre işi nedeniyle eşlik edemeyen Serdar Ortaç, önceki gün İstanbul'da görüntülendi. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, kendi boyunun 1.67 olduğunu, eşinin boyunun ise 1.77 cm olduğunu dile getirdi ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi.