Serdar Ortaç'ın büyük derdi! Kısa boyu nedeniyle eşi Chloe'nin omzuna el atamıyor
2014 yılında evlendiği Chloe Loughnan ile birlikte son günlerde boşanma iddiaları ortaya atılan Serdar Ortaç, aralarındaki boy farklı nedeniyle ilk kez rahatsız olduğunu söyledi. Ortaç'ın yaptığı açıklama, sosyal medyada alay konusu oldu.
Eşinin tatiline bir süre işi nedeniyle eşlik edemeyen Serdar Ortaç, önceki gün İstanbul'da görüntülendi. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Ortaç, kendi boyunun 1.67 olduğunu, eşinin boyunun ise 1.77 cm olduğunu dile getirdi ve bu durumdan rahatsızlık duyduğunu söyledi.
"Karımın omzuna el atmak istiyorum, atamıyorum. Dünyaya bir daha gelsem uzun boylu olmak isterdim." açıklamalarını yapan Serdar Ortaç, daha önceki dönemlerde de "Chloe ile aramızdaki boy farkı bazen sorun oluyor." demişti.
Alay konusu oldu: Serdar Ortaç, bu açıklamalarının ardından sosyal medyada çok konuşulanlar listesine girmeye başardı. Ortaç hakkında yapılan ilginç paylaşımlar, genel olarak alaylı bir dille yazıldı. İşte sosyal medyanın diline düşen Serdar Ortaç hakkında söylenenler...
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