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ODSGM neden açılmıyor LGS sonucu odgsm sitesi çöktü mü?

ODSGM neden açılmıyor LGS sonucu odgsm sitesi çöktü mü?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler MEB'in sonuç sorgulama sayfası OSDGM'ye çevrildi. Binlerce öğrenci sınav sonucu için ODSGM sayfasına giriş yaptı. Peki MEB ODSGM sayfası neden açılmıyor, ne zaman açılacak?

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanması ardından ODSGM'nin resmi sayfasında erişim sorunu yaşanıyor. LGS tercih sonucu sorgulamak için öğrenciler OSDGM sayfasına akın etti. Ama MEB'in Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi sayfasında erişim engeli olduğu için şu an girilmiyor. Peki sorun ne zaman çözülecek?

LGS (Liselere Geçiş Sınavı) sonuçlarının açıklanması ardından ODSGM'nin resmi sayfasında erişim sorunu meydana geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvime göre, 2019 bursluluk sınavının sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak. Bursluluk sınavı sonuçlarını merak eden öğrenciler ODSGM sistemine akın ediyorlar.

ODSGM sisteminde yaşanan yoğunluk nedeniyle sisteme girişte aksama yaşanıyor. Sitenin yoğun talep görmesi nedeniyle https://odsgm.meb.gov.tr/  adresi hata veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı aksamanın ne zaman düzeleceği ile ilgili bir bilgilendirmede bulunmadı.

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