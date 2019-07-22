HABER /  GÜNCEL
ADV Aklın Yolu Üsküdar

Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı

Anadolu Ajansı
Ölen bebeğinin tabutunu kucağında taşıdı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde boğazına cisim kaçması sonucu hayatını kaybeden 40 günlük bebeğin cenazesi defnedildi.

Asel Kiraz'ın cenazesi, ailesi tarafından Körfez Asri Mezarlığı'ndan alındı.

Baba Haşim Kiraz'ın tabutunu kucağında taşıdığı bebeğin cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mezarlığın çocuk bölümünde toprağa verildi.

Çamlıtepe Mahallesi'nde ikamet eden Haşim ve Türkan Kiraz çiftinin 40 günlük bebeği Asel Kiraz'ın boğazına dün bir cisim kaçmış, ailenin durumu fark ederek hastaneye gittiği sırada bebeğin babasının kucağında hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Emre Mor Galatasaray'a gelecek mi? İsyan bayrağını çekti
Emre Mor Galatasaray'a gelecek mi? İsyan bayrağını çekti
CHP'li vekil Mürsel Alban hakkında şok iddia! Kanserim demiş SGK'yı yemiş
CHP'li vekil Mürsel Alban hakkında şok iddia! Kanserim demiş SGK'yı yemiş
INTERPOL'den Salih Müslüm kararı! Adalet Bakanlığı harekete geçti
INTERPOL'den Salih Müslüm kararı! Adalet Bakanlığı harekete geçti
Reha Yeprem'in son hali görenleri şaşırttı FETÖ'nün kanalında program sunuyordu
Reha Yeprem'in son hali görenleri şaşırttı FETÖ'nün kanalında program sunuyordu
Başakşehir Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu
Başakşehir Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa bulunan cam fanus yere düştü 13 kişi hastaneye kaldırıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde civa bulunan cam fanus yere düştü 13 kişi hastaneye kaldırıldı
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
Yeni Malatyaspor, Ghaylene Chaalali'yi renklerine bağladı
AÖL 3. dönem sınav sonucu MEB ne zaman açıklanır nerede bakılır?
AÖL 3. dönem sınav sonucu MEB ne zaman açıklanır nerede bakılır?
Hava Harp Okulu işgal davasında 41 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Hava Harp Okulu işgal davasında 41 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Faturalar sadeleşiyor
Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor! Faturalar sadeleşiyor
AÖF 3 ders sınav giriş belgesi çıkarma TC ile AÖF yeri sorgulama
AÖF 3 ders sınav giriş belgesi çıkarma TC ile AÖF yeri sorgulama
Yorumlar