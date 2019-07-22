Emre Mor Galatasaray'a gelecek mi? İsyan bayrağını çekti

Galatasaray'a transferi gündem olan Emre Mor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında çıkan söylentilere yanıt verdi.

Galatasaray'la prensipte anlaştığı iddia edilen Celta Vigo'nun milli futbolcusu Emre Mor, hakkında çıkan haberlere sosyal medya aracılığıyla cevap verdi.

Kendisini menajeriymiş gibi gösterip, medyaya açıklama yapanlara isyan eden Emre Mor, Serhat Yılmaz'ı hiç tanımadığını ve kendisinin menajeri olmadığını söyledi.

''Böyle gereksiz söylentileri ortaya atmayın''

Emre Mor, "Serhat Yılmaz'ı tanımıyorum. O benim menajerim değil, onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Böyle gereksiz söylentileri ortaya atmayın. Bu tip menajerler kendilerini benimle çalışıyormuş gibi gösteriyor. Benim takımımda Johan Wins'ten başkası yok" açıklamasını yaptı.



