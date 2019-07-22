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Adıyaman'da camiye bırakılan bebeğin ardında dram çıktı

Demirören Haber Ajansı
Adıyaman'da camiye bırakılan bebeğin ardında dram çıktı

Adıyaman’da anne ve babası tarafından cami avlusuna bırakılan 2 aylık bebeğin ölümcül hasta olduğu ortaya çıkarken, baba Bünyamin T.'nin ifadesinde işsiz olduğu için hastane masraflarını karşılayamadığı ve bu nedenle oğlunu terk ettiklerini söylediği öğrenildi.

Kapcami Mahallesi'ndeki Kap Camisi'ne gelen cemaat, dün sabaha karşı, avluda terk edilmiş erkek bebek buldu. Cemmat ve cami imamı Fetih Erdil, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, camide bulunan güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerde biri kadın 2 kişinin, bebeği bir süre sevip ardından cami avlusuna bırakarak ayrıldıkları görüldü. Polis, bebeği alıp, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.

Hasta olduğu için terkettiler

Güvenlik kamerasının görüntüleri ve tanıkları ifadesi doğrultusunda polis, bebeği cami avlusuna bırakan aileye ulaştı. Emniyette ifadesi alınan baba Bünyamin T.'nin bebeğinin hasta olduğunu ve işsiz olduğu için hastane masraflarını karşılayamaması nedeniyle terk ettiklerini söylediği öğrenildi. 

Hayati tehlikesi devam ediyor

Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Fatih Doğan ise, "Ambulans ekipleri cami avlusunda buldukları bebeği hastanemize getirdi. Bebeğimiz de yoğun derece hastalık olduğu için acil serviste değerlendirildi. Bebeğin hayati tehlikesi görülmesi üzerine Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Şu anda böbrek yetmezliğinden dolayı Yoğun Bakım Ünitesi'nde durumu takip ediliyor. Hekim arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyor. Çocuğun iyileşmesi için Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Ama an itibari ile genel durumu iyi değil hayati tehlikesi devam ediyor. Daha öncesinde çocukta başka bir hastalık var mı diye baktık ama hastanemizde hiçbir kaydı bulunmuyor. Gece vakti bırakıldığı için havanın soğuk olmasından dolayı bir hastalık ilerlemiş olabilir. Oksijen açlığı da olabilir şu an takip ediliyor" dedi.

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