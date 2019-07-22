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Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov İdlib'i görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Lavrov İdlib'i görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda Suriye ve İdlib konusunu görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Suriye ve İdlib konuları ele alındı. İkili arasındaki görüşme yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

ABD heyeti ile yapılan toplantı sona erdi
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, ABD heyeti ile yapılan toplantının sonra erdiğini açıkladı. Toplantıda siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge, Anayasa Komitesi konularının ele alındığı bildirildi.

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