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Daniel Candeias, Gençlerbirliği'nde

Demirören Haber Ajansı
Daniel Candeias, Gençlerbirliği'nde

Gençlerbirliği, Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen kanat oyuncusu ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde 2 yıllık sözleşme imzaladı.  

Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, "Takım ilk kamp hazırlık dönemini Erzurum'da tamamladı. 2 günlük iznin ardından dün de Bolu'ya gittiler. Hazırlıklarını devam ettiriyorlar. Yeni transferimizi de takımımıza katarak iyi bir dönem geçirmeyi hedefliyoruz. Hocamızın da vermiş olduğu kararlarla ilerliyoruz. 10 günlük kamp sürecini tamamlayacağız. 27-29 Temmuz'da da hazırlık maçlarımız olacak. Sezona hazır bir şekilde başlamak istiyoruz. Takım Bolu'da, biz buradayız iki tarafta çalışıyoruz. Daniel arkadaşımızın aramıza katılması bizi mutlu etti. İki tarafa da hayırlı olmasını istiyoruz. 2 yıllık anlaşmamız var" diye konuştu.

CANDEİAS: İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM
Yeniden Türkiye'ye döndüğü için nasıl hissediyorsun sorusunu yanıtlayan Daniel Candeias, "Öncelikle başkanın benim için söylediklerine teşekkür ediyorum. Türkiye'ye ikinci kez geliyorum. Burada bana bir şans verildi. Bu kulübün Gençlerbirliği olduğunu duyunca çok sevindim. Umarım iki taraf için de iyi olur" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu, geçen sezon Glasgow Rangers forması ile İskoçya Ligi, İskoçya Kupası, Federasyon Kupası ve Avrupa Ligi olmak üzere toplam 52 maçta forma giydi. Candeias bu maçlarda 6 gol atıp, 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

Danial Candeias, 2016-17 sezonunda da Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'da görev almış, lig ve kupa maçları olmak üzere 30 kez Alanyaspor forması terletmişti.

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