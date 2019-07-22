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Fenerbahçe'de ayrılık kesinleşti! Eljif Elmas, Napoli ile sözleşme imzalayacak

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Eljif Elmas, yarın İtalya’da sağlık kontrolünden geçtikten sonra Napoli ile sözleşme imzalayacak.

Fenerbahçe’den İtalyan ekibi Napoli’ye transfer olacağı konuşulan Eljif Elmas’ın, yarın İtalya’da sağlık kontrollerinden geçip Napoli ile sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Önce kontrol sonra imza
Sky Sports’ta yer alan habere göre, Elmas’ın yarın öğle saatlerinde sağlık kontrolü sonrasında kulüp binasında resmi imzaların atılacağı ifade edildi. 

Fenerbahçe'ye veda etti
Öte yandan Eljif Elmas, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye veda etti. Sarı-lacivertlilerin Avusturya kamp kadrosuna alınmayan 19 yaşındaki oyuncu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrıldığı bir anın videosunu paylaşırken, videoya sarı ve lacivert kalplerle el sallama emojileri koydu.



15 milyon euro
Fenerbahçe'nin Napoli'den Eljif için 15 milyon Euro bonservis bedeli, 3 milyon Euro da bonus talebinde bulunduğu bildirilmişti. 

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