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Adnan Oktar Davası yaklaşık 1,5 ay aralıksız sürecek

Demirören Haber Ajansı
Adnan Oktar Davası yaklaşık 1,5 ay aralıksız sürecek

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında açılan davanın yaklaşık 1,5 ay aralıksız süreceği öğrenildi.

Davaya bakacak olan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmanın 17 Eylül'de Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda yapılmasına karar verdi. Duruşmaların 1 Kasım'a kadar süreceği belirtildi. 

13 şüpheli yöneticilikten yargılanacak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede örgütün kurucusu olduğu belirtilen  Adnan Oktar ile birlikte toplam 13 şüpheli yönetici yer alıyor.

171'i tutuklu 226 şüpheli var
İddianamede toplam 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme", "Cinsel istismar" gibi suçların bulunduğu toplam 24 ayrı suç isnadı bulunuyor. Dosyada toplam 125 mağdur-müşteki de yer alıyor. 

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