Nihat Genç Oda TV'ye fena patladı!

Nihat Genç, Oda TV'nin bir süredir izlediği yayın politikasını eleştirerek bir daha yazı yazmayacağını söyledi. Genç'in tepkisinin nedeni Oda TV'nin Ekrem İmamoğlu'yla ilgili bir süredir izlediği politika!

Nihat Genç, Ekrem İmamoğlu ve HDP'ye yönelik haberlerinden rahatsız olduğunu söyleyerek Oda TV'den ayrıldı. Genç, kararını Youtube kanalından açıklarken "Kaftancıoğlu’nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir” dedi.

Bir süredir Youtube hesabından canlı yayınlarla gündeme gelen Nihat Genç, Oda TV'den ayrıldı. Son yayınında İstanbul seçimlerini değerlendiren Genç Halk TV ve BirGün gibi yayın organlarının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik yayınlarının eleştirdi.

Uzun yıllardır yazılar yazdığı Odatv internet sitesinden ayrıldığını açıklayan Genç, "Benden kimse Canan Kaftancıoğlu'nu övmemi beklemesin"dedi.

İşte Genç'in o açıklamaları;

"İki gün önce Kaftancıoğlu'nun mahkemesi var, hukuksuz ise buna karşı çıkacaksın. Ama Odatv, Kaftancıoğlu davasında öyle bir başlık atıyor ki "Ben buraya şu hayalle geldim" gibi. Etnik bir milliyetçiden ulusal bir kahraman yaratmaya çalışıyor, bu vahşettir. Bunu sen yapamazsın. Ben açarım Odatv'nin iki-üç yıl önceki Kaftancıoğlu yazılarını, Odatv altından kalkamaz.

"Kaftancıoğlu'nu övenlerle bir arada bulunmam mümkün değil"

Bakıyorum ki Odatv'de sapma var. Yanlış bir yola girilmiş. Bazen bilmediğin yollarda gidersin, bir sapağa girersin yanlış bir yola çıkarsın. Ben hep öyle yaptım. Yanlış yola girdiysem geri dönmüşümdür. Ama Odatv, 5-6 aydır; İmamoğlu aday olduktan sonra o kadar artık üç dört defa yanlış yola girdi. Artık geri dönsek de çıkamayız. Benim burada Canan Kaftancıoğlu'nu öven insanların bulunduğu bir yerde bulunmam mümkün değildir.

"Ülkeyi bölme telaşındalar"

Bu kadar yanlışın içinde biz olamayız. Bunlar etnik milliyetçidir. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya geldiklerini kendileri söylüyor. Şimdi meydan bunlara kaldı. CHP'nin dümenini ele geçirince bunlar önemli hale geldi. Bizden şunu istiyorlar; Nihat Genç, Kaftancıoğlu'nun etnik milliyetçiliğini desteklesin. CHP'li kitleler ne der bilemem ben kendimi kurtarma peşindeyim. O yüzden Odatv'de yazamam."