HABER /  GÜNCEL

Gaziantep'te trafik kazası: 12 yaralı

Gaziantep'te trafik kazası: 12 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçta bulunan 12 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.

Murat Kısacık (24) yönetimindeki 27 V 3924 plakalı hafif ticari araç, Örtülü Mahallesi bağlantı yolunun 12. kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Kısacık ile araçtaki İsmail (57), Sudenaz (9) ve İsmail Barış (15), Hatice (41) ile Mehmet Kısacık (5), Fatma (72) ve Mustafa Doğu (57), İsmail (2) ile Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet, Hatice ve Sudenaz Kısacık ile Mugiz Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep’teki hastanelere sevk edildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD yeni savunma sistemiyle İran'a ait İHA'yı düşürdü
ABD yeni savunma sistemiyle İran'a ait İHA'yı düşürdü
Erdoğan ve Putin açıklamıştı! Resmen kuruluyor
Erdoğan ve Putin açıklamıştı! Resmen kuruluyor
Türkiye'den sonra bir ülkeye daha S-400 tehdidi
Türkiye'den sonra bir ülkeye daha S-400 tehdidi
Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yeri belli oldu
Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yeri belli oldu
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim
Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim
ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye'den ABD'ye PKK/YPG uyarısı
Türkiye'den ABD'ye PKK/YPG uyarısı
Sparta Prag'ın hocasından Trabzon itirafı
Sparta Prag'ın hocasından Trabzon itirafı
Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre son yolculuğuna uğurlandı
Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre son yolculuğuna uğurlandı
ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü
ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü
Zonguldak'ta ayının saldırdığı kişi öldü
Zonguldak'ta ayının saldırdığı kişi öldü
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
AÖF 3 ders sınav yerleri AÖF sınavı hangi illerde yapılacak?
Yorumlar