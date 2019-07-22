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Hindistan'da sellerin bilançosu ağırlaşıyor

Hindistan'da sellerin bilançosu ağırlaşıyor

Hindistan'da temmuz ayından beri etkili olan yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 166'ya çıktı. Assam genelinde 130 binden fazla kişinin 900 yardım kampına alındığı ileri sürüldü.

Hindistan'ın doğu ve kuzeydoğusunda temmuz başından bu yana etkili şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle Bihar ve Assam eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 166'ya çıktı. 

NDTV kanalının haberine göre, şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan sellerden en çok etkilenen eyaletlerden Bihar'da 102, Assam'da 64 kişi yaşamını yitirdi. 

Bihar'ın 12 bölgesinde yaklaşık 7,3 milyon, Assam'ın 18 bölgesinde ise yaklaşık 3,8 milyon kişi sellerden etkilendi.

Bihar eyaleti Başbakanı Nitish Kumar, Sitamarhi ve Darbhanga bölgelerinde kurulan yardım kamplarını ziyaret etti.

Sel mağdurları kalıcı çözüm istiyor

Hindustan Times'ın haberine göre, Bihar eyaletinin selden en çok etkilenen bölgelerinden Katihar'da, eyalet Başbakanı Kumar'ı protesto eden yüzlerce sel mağduru ise kendilerine verilen yardım malzemelerini reddetti, tekrarlayan sellere karşı kalıcı çözüm bulunmasını istedi.

Bölge halkı, eyalet yönetimini sel mağdurlarına karşı ilgisiz kalmakla suçladı. 

Basında hafta sonu çıkan haberlerde, Assam genelinde 130 binden fazla kişinin 900 yardım kampına alındığı ifade edilmişti.

Bihar'da da nehir ambulansları aracılığıyla bin 600 kişiye tıbbi yardım ulaştırıldığı ancak sel sularının gerilemesine rağmen bölgede birçok noktaya ulaşım sağlanamadığı belirtilmişti.

Assam'daki Kaziranga Ulusal Parkı'nın yüzde 90'ından fazlasının sular altında kaldığı, aralarında fil, gergedan ve geyiklerin bulunduğu 100'ün üzerinde hayvanın telef olduğu kaydedilmişti. 

Ülkenin güneybatısındaki Kerala eyaletinde ise 18 Temmuz'dan bu yana şiddeti artan muson yağışlarının yol açtığı sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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