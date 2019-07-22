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Fenerbahçe, Alman temsilcisi Wolfsburg ile yenişemedi!

Fenerbahçe, Alman temsilcisi Wolfsburg ile yenişemedi!

Fenerbahçe dün geldiği Avusturya'da ilk hazırlık maçını Alman temsilcisi Wolfsburg'la yaptı. Maç Vedat Muriç ve Weghorst'un karşılıklı golleriyle 1-1 biterken, genç sağ bek Murat Sağlam'ın iyi performansı alkış aldı.

Fenerbahçe, 2019/2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3. hazırlık maçına Avusturya'da Alman temsilcisi Wolfsburg karşısında çıktı. Sarı Lacivertliler'de yeni transferler Garry Rodrigues, Max Kruse ve Vedat Muriç maça ilk 11'de başladı.

25'te Vedat Muriç'in attığı golle Wolfsburg karşısında 1-0 öne geçen Fenerbahçe'ye karşılığı 63'te Wolfsburg'da Weghorst verdi. Genç sağ bek Murat Sağlam performansıyla takdir toplarken, Ozan Tufan'ın mücadelesi de alkış aldı.

Maçtan dakikalar:

25' Fenerbahçe Vedat Muriç'in attığı golle Wolfsburg karşısında 1-0 öne geçti.

Max Kruse'nin sol kanattan kullandığı frirkikte, Ozan Tufan kafayla doldurdu, Muriç ise arka direkte golü attı.

63' Weghorst, Wolfsburg adına beraberliği getiren golü attı.

65' Kruse'nin ceza sahasında sert şutu üst direkten döndü. Pozisyonun devamında sağ kanattan Murat Sağlam'ın ortasına Vedat Muriç kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

Pozisyonu başlatan Ozan Tufan'ın mücadelesi alkış topladı.

69' Vedat Muriç'in ceza alanı içindeki şutu direkten döndü.

Fenerbahçe'nin Wolfsburg maçı kadrosu:

İlk 11:

Harun, Serdar, Jailson, Murat Sağlam, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriç

Yedekler:

Oytun, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Abdülcebrail, Emre Belözoğlu, Mehmet Ekici, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper, Frey, Allahyar

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