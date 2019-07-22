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Davutoğlu ve Gül yıllar sonra bir araya geldi

AK Parti'den kopup yeni parti kurma çalışmaları yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin cenazesinde yan yana gelip sohbet etti

İstanbul'daki evinde kalp yetmezliği nedeniyle 96 yaşında hayatını kaybeden Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre'nin cenazesi, ikindi vakti Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kılındı.

AK Parti'den kopup yeni parti kurma çalışmaları yapan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Bakan Ali Babacan ve Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kuracağı parti tartışmaları sürerken, cenazedeki bir ayrıntı ise dikkat çekti.


Yan yana saf tutup sohbet ettiler

Cenazede; Abdullah Gül ile Davutoğlu'nun yan yana saf durduğu görüldü. Bir ara Gül ve Davutoğlu'nun sohbet etmesi dikkat çekti.

Cenazede ayrıca; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da yer aldı.Karamollaoğlu'nun, Gül ile el sıkıştığı da fark edildi. Cenazedeki söz konusu fotoğraflar ise, Abdullah Gül'ün ofisinin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

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