Türkiye'den sonra bir ülkeye daha S-400 tehdidi

ABD Pasifik Komutanlığı’ndan (PATCOM) üst düzey bir komutan Hindistan’ın Rusya’dan S-400 füze sistemlerini almasının ABD için sorun olduğunu fakat diyaloğu sürdürdüklerini söyledi.

India Times'da yer alan bir habere göre, ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleşen Aspen Güvenlik Konferansı'nda konuşan Hint-Pasifik Komutanlığı Amirali Philip Davidson, "Hindistan S-400 sistemi alıyor. Bu Rus yapımı bir hava savunma sistemi. Bu biraz sorun. Fakat diyaloğa devam ediyoruz. Sanırım onların da niyeti bu" dedi.

Davidson Hindistan ile ABD arasındaki savunma sanayi ticaretinin arttığına dikkat çekerek Hindistan'ın ABD'de üretilen C-17 savaş uçaklarının en büyük alıcısı olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Hindistan'daki mevkidaşlarım… Sovyet eğitimi etkisinde büyüdüler sonra da yıllarca Rusya'nın teçhizat desteği oldu. Bizimle yakınlaşmanın değerini kesinlikle görüyorlar ve bize daha da yaklaşmak ilgilerini çekiyor. Burada bazı çatlaklar var mı? Bildiğiniz gibi kesinlikle bir S-400 meselesi var. Kendileriyle bu konuda hala diyalog içindeyiz."