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ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü

ABD'li general Kenneth McKenzie, ABD'nin Suriye Temsilcisi Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında terör örgütü YPG/PKK elebaşıyla görüştü.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldiği sırada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie, Suriye'de YPG/PKK'nın elebaşlarından Şahin Cilo ile görüştü.

Terör örgütü sosyal medyadan duyurdu

SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın sözde sözcülerinden Mustafa Bali, Twitter'dan, CENTCOM komutanı Orgeneral McKenzie ve DEAŞ Karşıtı ABD Öncülüğündeki Koalisyon'un temsilcilerinden Büyükelçi William Roebuck'un, Suriye'de YPG/PKK işgalindeki bölgeyi ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşılan fotoğraflarda, ABD'li yetkililerin SDG'nin sözde komutanı Cilo ile bir araya geldiği görüldü.

ABD'li heyet tam da Ankara'ya görüşmeye gelmişti

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'nin, Türkiye'de temaslarda bulunmasına saatler kala ABD'li yetkililerin, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK elebaşlarıyla bir araya gelmesi dikkatleri çekti.

Türkiye ile ne konuşulacak?

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Jeffrey'nin Ankara'da, Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ele alacağı bildirilmişti.

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