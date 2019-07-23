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İstanbul'da şafak operasyonu! Torbacılar tek tek alındı

İstanbul'da şafak operasyonu! Torbacılar tek tek alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ‘torbacı’ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Yakasında düzenlenen operasyonda Narkotik ekiplerine Özel Harekat polisleri de destek verdi.

Helikopter de sürekli operasyona destek verdi

Helikopterin havadan desteklediği operasyonda Özel Harekat Polisleri kapıları koçbaşı ile kırarak evlere girdi. Daha sonra özel harekat timleri sokaklarda kuş uçurtmazken, helikopter de sürekli operasyon yapılan bölgede havadan güvenliği sağladı.

Evlerde arama yapan polis ekipleri, daha sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

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