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Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı

Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin 68 kişilik kurucular listesi yenilendi. Kuruldan 6 kişinin istifa ettiği, 4 kişinin ihraç edildiği ve ve 4 kişinin vefat ettiği yer aldı.

Son süreçte AK Parti ile yollarını ayıran bazı isimlerin kurucular kurulu arasında yer aldığı yönündeki yanlış bilgilerin kamu oyunda yer alması üzerine Erdoğan listenin güncellenmesi için kurmaylarına talimat verdi. AK Parti Genel Merkezi Kurucular Kurulu listesinin güncel halini hazırladı. Listede partiden ihraç edilenler ile yollarını ayıranlar da belirtildi. Listenin güncel hali milletvekillerine ve parti teşkilatlarına gönderildi.

Liste güncellendi

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın haberine göre gönderilen 68 kişinin içerisinde vefat edenler, partiden ihraç edilenler ve istifa edenler ayrı ayrı belirtildi. Listeye göre AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan 4 isim vefat etti. 6 İsim partiden istifa ederken 4 isim de ihraç edildi.

AK Parti'nin resmi internet sitesinde de Kurucular Kurulu'nun güncel hali yer aldı. Kurul içerisinde daha önceden yer alan ama daha sonra istifa eden veya partiden ihraç edilen isimler siteden kaldırıldı.

İstifa veya ihraç edilenler isimler şöyle:

Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk'ün Kuruculardan istifa eden isimler olduğu belirtilirken, Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner'in ise partiden ihraç edildiğinin altı çizildi.

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