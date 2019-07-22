Ankara'da genç akademisyeni vahşice öldürmüştü! Öğrenciye istenen ceza belli oldu

FETÖ’cü diye ihbar mektubu göndermiş

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Damar’ın iddianamedeki ifadesinde, 21 Eylül 2016 tarihinde Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve bundan 1 hafta sonra da Hukuk Fakültesi Dekanlığına kapalı bir zarf içinde eşinin sosyal medya hesabından paylaşımlarının ekran görüntüsünün alınarak, sanki 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini öven, meşru ve demokratik yollarla seçilmiş iktidarın yıkılmasını ister mahiyette paylaşımlar yapmış gibi gösteren ihbar mektubu gönderildiği, eşinin bunu yapanın da Hasan İsmail Hikmet, olduğunu düşündüğünü; ancak ellerinde bir kanıt olmadığını ifade etti.

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