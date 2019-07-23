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Aç kalarak zayıflayamazsınız! 20 dakika kilo vermenin kritik noktası

Aç kalarak zayıflayamazsınız! 20 dakika kilo vermenin kritik noktası

Bir çok kişi diyetlerden istediği sonucu alamayınca çareyi aç kalarak zayıflamada buluyor. Oysa aç kalarak zayıflayamazsınız. Bunun için en önemli nokta yemekteki ilk 20 dakika...

Zayıflamanın sadece yemek yememekle ilgili olduğunu sananlar büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Vücudun ihtiyacı olan besin miktarını programsız bir şekilde aniden kesmek, vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri yakmak yerine depolamasına sebep olur. Kilo vermeye çalışanlar sadece aç kalarak zayıflayamaz aksine kilo alabilir. 

Zayıflamak istiyorsanız öncelikle hayatınıza sporu dahil edin. Bu kalbiniz için gerekli. Zira sürekli kilo alıp vermek en çok kalbe zarar veriyor. Kas kaybının olmaması için diyetle beraber mutlaka en azından tempolu yürüyüşü hayatınıza sokun.

Yağların depolandığı kısımlar

Karın bölgesinde biriken yağlar daha çok erkeklerde kalp hastalığı riskini artıyor. Bu bölgelerin yağlanması hem kadın hem erkekte diyabete sebep olur. O nedenle bel-kalça oranı önemlidir; erkeklerde 1'i, kadınlarda da 0,8'i geçmemelidir. 

Beden vücut indeksi
Kilo fazlalığını belirlemede çeşitli yöntemler kullanılır, en pratiği BVI'dir (beden vücut indeksi). Bu vücudumuzun metre kare alanına düşen kilonun ifadesidir. Bunu basitçe hesaplamak mümkündür. Vücut ağırlığınızın (kg cinsinden), boyunuzun m2 'sine böldüğünüzde çıkan değerdir.

Kilo vermeden kilit nokta 20 dakika

Zayıflama çabalarınızda uyguladığınız diyet ve yaptığınız spor kadar önemli olan bir nokta yemeği tüketme şekliniz. Hızlı yemek yiyorsanız öncelikle bunu bir yoluna sokun. Zira beynimiz ilk lokmayı ağzımıza aldıktan ancak 20 dakika sonra 'doydun artık yeme' diye sinyal gönderir. O nedenle bir lokmayı ağzımıza aldıktan sonra ağzımızda iyice dağılana kadar çiğnememiz gerekir. Yavaş yiyerek 20 dakikayı geçirebilir ve daha az yemekle doymuş olarak kalkarsınız. Bu da kilo vermenizin en önemli ayağını oluşturur. 

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