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Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden "tahliye" iddialarına yanıt!

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği'nden "tahliye" iddialarına yanıt!

TÜRKİYE'nin Trablus Büyükelçiliği, elçilik binasının tahliye edildiği iddialarını yalanladı. Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı.

Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyadaki bazı Arapça paylaşımlarda Büyükelçiliğin tahliye edildiği yönünde asılsız ve maksatlı haberlerin yer aldığı bildirildi.

Libya halkıyla dayanışma mesajı

Büyükelçiliğin Trablus’taki faaliyetlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, Libya halkıyla dayanışma mesajı verildi.

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