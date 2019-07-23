Dolar/TL haftaya yükselişle başlamıştı! İşte son durum
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 5,6750 seviyelerinde dengelenmişti. Bugün ise güne 5,6803 seviyesinde başladı.
Dolar-euro kaç TL? İşte 23 Temmuz bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Geçen hafta 5,61 - 5,73 aralığında işlem gören dolar/TL, haftanın son işlem gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kazancıyla 5,6550 seviyesinden tamamladı.
Dolarda son durum
Dolar/TL bugün güne 5,6803 seviyesinde başladı. Euro ise 6,35 TL'de yer alıyor.
Gözler Merkez Bankası'nda
Piyasalar ABD ile ilişkilerin yanı sıra Merkez Bankası'nın 25 Temmuz'daki toplantısına odaklandı. Merkez'in faizde ne kadarlık indirime gideceği kurun yönünde belirleyici olacak.
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