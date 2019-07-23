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MEB düğmeye bastı! Okullara cep telefonu düzenlemesi

MEB düğmeye bastı! Okullara cep telefonu düzenlemesi

MEB okullarda cep telefonu kullanımını mercek altına alıyor. Eğitimciler yasaklanmasının derslerde motivasyonu artıracağı görüşünde. Bakanlık da 2018’de yayımladığı genelgede revizyon için harekete geçti.

Ailelerin ve öğretmenlerin korkulu rüyası haline gelen ve okul çağındaki çocuklarda ciddi boyutlara ulaşan cep telefonu bağımlılığı (phubbing) için harekete geçildi.

Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği’nin koordinesinde, Afyon’da önümüzdeki ay yapılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile akademisyenlerin de temsil edileceği “cep zirvesi”nde, “okullarda cep telefonu yasaklansın mı” sorusuna yanıt aranacak.  Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre zirveyi, değerlendiren uzmanlar, yasaklama halinde öğrencilerin derse olan motivasyonunun artacağını söyledi.

Okullarda güvenlik önlemlerinin alınması genelgesi

Bazı öğrencilerin öğretmenlerinin ve arkadaşlarının zor anlarını sosyal medyada paylaşmaları tartışma yaratmıştı. MEB de, 2018’de yayımladığı, “Okullarda güvenlik önlemlerinin alınması genelgesi” ile cep telefonlarının derslik, laboratuvar vb. yerlerde eğitim-öğretimin yürütüldüğü alanlarda kullanılmasına izin verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını istemişti. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle de kişilik haklarını ihlal edecek şekilde izinsiz ses ya da görüntü kayden veya yayınlayan öğrencilere kınama cezası getirilmişti.
 
Bakanlık çalışmalara başladı

MEB’in öğrencilerin cep kullanımına ilişkin hazırlıkları sürüyor. 2018’de yayımladığı genelgeyi revize etmeye hazırlanan bakanlık çalışmalara başladı. Yakın zamanda genelgede revizyon yapılacak.
 
Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği’nin koordinesinde, MEB ve akademisyenlerin de temsil edileceği “cep zirvesi”nde, “okullarda cep telefonu yasaklansın mı” sorusunun yanıtını aranacak. TBMM Teknoloji Bağımlılığı’nı Araştırma Komisyonu’nda konuşan Bilişim Teknolojileri Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yılmaz, “28-29-30 Ağustos’ta Afyon’da gerçekleştireceğimiz toplantıda ‘Cep telefonu yasaklanmalı mı, yasaklanmamalı mı’yı bilişim teknolojileri açısından irdeleyeceğiz. 6 yıldır öğretmenler cep telefonunun yasaklanmasını istiyor.  Ben hep şerh koşuyorum, ‘çözmeyecek’ diye. Yasaklayarak çözebileceğimiz hiçbir şey yok” dedi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü hocalarından Prof. Dr. Betül Ulukol da ‘Okula cep telefonları yasaklansın” önerisinin geldiğini, ancak bunun olumlu sonuç doğurmayacağını kaydetti.
 
Öğretmenler çok şikâyetçi
 
Okullarda öğrencilerin cep telefonlarının yasaklanıp yasaklanmaması konusunu Milliyet’e değerlendiren Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, öğrencilerin cep telefonu kullanmasından öğretmenlerin muzdarip olduğunu söyledi. Geylan, “Bu durum çocuğun okuldaki derslerini, okuluna olan motivasyonunu olumsuz etkiliyor. Öğretmenlerimiz okulda cep telefonu kullanılmasından şikayetçi. Yasaklamak ne kadar mümkün, ama bundan dolayı öğretmenlerimiz memnun olur. İşin bir de sosyal boyutu var. Çocuklarından haberdar olmak isteyen veliler var. Buna da sınırlama getirilebilir. Okula gelirken teslim alınır. Çıkışta öğrenciye telefonları geri verilir. Bu tip bir formül bulunur. Ama okullarda çocukların cep telefonu kullanımına sınırlama getirilmesi kesinlikle derse olan konsantrasyonunu, motivasyonu olumlu etkiler” diye konuştu.
 
 15 yaş altı için önerilmiyor
 
Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, çocukların derste cep telefonu kullanımı ile ilgili, “Okullarda öğrencilere ailelerinin ulaşması, iletişim kurabilmesi veya öğrencilerin iletişim ihtiyaçlarını karşılama konusuna ise, farklı çözümler üretilebilir. Öğrenciler telefonlarını belirlenen zaman dilimlerinde ailelerine ulaşma veya iletişim ihtiyaçlarını giderme şeklinde değerlendirebilir” dedi. Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Latif Selvi ise, Öğrencilerin bir başka arkadaşını, öğretmenin fotoğrafını çekmesi ya da telefonun sağladığı imkanlarla birtakım olumsuzlukları okullarda yaygınlaştırmaları gibi problemli bir durum söz konusu olduğunu kaydetti. Selvi, “Ancak bunu sadece cep telefonunu yasaklayarak giderebileceğimiz gibi bir yaklaşım da yetersizdir” diye konuştu.

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