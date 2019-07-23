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İki devin görüşmeleri başladı! 1 milyar dolarlık dev satın alma

İki devin görüşmeleri başladı! 1 milyar dolarlık dev satın alma

Apple, Intel`in akıllı telefon-modem çipleri birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre Apple, Intel Corp'un akıllı telefon-modem çipleri üretim birimini satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre Apple ve Intel arasında görüşmeler ileri bir aşamada ve gelecek hafta bir anlaşmaya varılabilir.

Intel'in akıllı telefon-modem çipleri bölümünün değeri 1 milyar dolar civarında tahmin ediliyor.

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