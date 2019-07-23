İstanbul metro istasyonlarında ölçüm korkuttu vatandaşlara önemli uyarı

Metro duraklarında öksürmeye başlayınca hava kirliliği ölçümü yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ölçüm cihazı ile istasyonların 3 kat daha kirli olduğunu tespit etti. Prof. Kadıoğlu "Toza karşı hassasiyeti olan metroya maskeyle binsin" çağrısı yaptı.

Metro duraklarında öksürmeye başlayınca hava kirliliği ölçümü yapan Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, ölçüm cihazı ile istasyonların 3 kat daha kirli olduğunu tespit etti. Prof. Kadıoğlu "Toza karşı hassasiyeti olan metroya maskeyle binsin" çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun önceki gün paylaştığı ölçümlere göre, metrolarda hava kirliliği yüksek seviyelerde. Pazar günü Üsküdar’daki evinde el cihazıyla ölçüm yapan Kadıoğlu, PM (Partikül madde) 2,5 oranının 23 olduğunu saptadı. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre PM 2.5 ortalamasının 25 mikrogram/metreküpü geçmemesi gerekiyor.

Üsküdar’daki Marmaray İstasyonu’na giden Kadıoğlu, istasyon girişinde tekrar ölçüm yaptı. Kadıoğlu, burada PM 2.5 oranının 25 mikrogram/metreküp, PM 10 oranının ise 34 mikrogram/metreküp olduğunu belirtti.

İstasyonda kirlilik oranı katlanıyor

Bu değerler DSÖ’nün seviyelerinin altında kalırken, istasyona inildiğinde ise kirlilik oranı 3’e katlandı. İstasyonda, PM 2.5 oranını; 87 mikrogram/metreküp, PM 10 oranını ise 124 mikrogram/metreküp olarak ölçen Prof. Dr. Kadıoğlu, vagon içinde de PM 2,5 seviyesinin 49 mikrogram olduğunu saptadı.