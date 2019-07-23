HABER /  CHP
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD tarafından olası yaptırımların söz konusu olduğu S-400'lerle ilgili ''S-400 alınabilir ama bu Rusya’ya bağımlılık halinde olmamalı'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk parti teslimatı geçtiğimiz günlerde başlayan ve  10 gün süren S-400 konusunda “Dış politikada ciddi anlamda bir savrulma içerisindeyiz. Dış politikanın ortak akılla ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Türkiye’nin güvenliği için ihtiyacı varsa S-400 alınabilir ama bu Rusya’ya bağımlılık halinde olmamalı” değerlendirmesini yaptı.

Partililere yaz tatili uyarısı

Kılıçdaroğlu, dünkü MYK toplantısında “yaz tatili” uyarısında bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Yaz tatili geldi ama çok fazla tatil moduna girmeyelim. Gideceğiniz yerlerde, CHP’li olmayan kesimlerle demokrasiyi güçlendirme adına diyalogları geliştirin” ifadelerini kullandığı belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eski bakan Süleyman Arif Emre son yolculuğuna uğurlandı
Foto Galeri Eski bakan Süleyman Arif Emre son yolculuğuna uğurlandı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başlamıştı! İşte son durum
Dolar/TL haftaya yükselişle başlamıştı! İşte son durum
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı
Suudi gazeteciye Mescid-i Aksa'da tükürüklü tepki
Suudi gazeteciye Mescid-i Aksa'da tükürüklü tepki
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için açıklama
İbrahim Kalın'dan S-400'ler için açıklama
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
Saldırı hazırlığındaki 8 terörist öldürüldü
ÖNCEKİ HABERLER
Emekliye müjde! İntibak zammı ne kadar
Emekliye müjde! İntibak zammı ne kadar
İki devin görüşmeleri başladı! 1 milyar dolarlık dev satın alma
İki devin görüşmeleri başladı! 1 milyar dolarlık dev satın alma
Trabzonspor'dan golsüz prova
Trabzonspor'dan golsüz prova
İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam feci şekilde can verdi!
İstanbul'da karşıdan karşıya geçmek isteyen adam feci şekilde can verdi!
Fındık fiyatları düştü! Bu bir oyun iddiası
Fındık fiyatları düştü! Bu bir oyun iddiası
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu MEB yaş hesaplama tablosu
1. sınıfa başlama yaşı kaç oldu MEB yaş hesaplama tablosu
Yorumlar 15 yorum