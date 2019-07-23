Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD tarafından olası yaptırımların söz konusu olduğu S-400'lerle ilgili ''S-400 alınabilir ama bu Rusya’ya bağımlılık halinde olmamalı'' dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk parti teslimatı geçtiğimiz günlerde başlayan ve 10 gün süren S-400 konusunda “Dış politikada ciddi anlamda bir savrulma içerisindeyiz. Dış politikanın ortak akılla ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Türkiye’nin güvenliği için ihtiyacı varsa S-400 alınabilir ama bu Rusya’ya bağımlılık halinde olmamalı” değerlendirmesini yaptı.

Partililere yaz tatili uyarısı

Kılıçdaroğlu, dünkü MYK toplantısında “yaz tatili” uyarısında bulunduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Yaz tatili geldi ama çok fazla tatil moduna girmeyelim. Gideceğiniz yerlerde, CHP’li olmayan kesimlerle demokrasiyi güçlendirme adına diyalogları geliştirin” ifadelerini kullandığı belirtildi.