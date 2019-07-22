Eski bakan Süleyman Arif Emre son yolculuğuna uğurlandı

Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.