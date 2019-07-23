Yacine Brahimi Fenerbahçe'yi değil Al Rayyan'ı tercih etti

Porto ile sözleşmesi sona eren Cezayirli 29 yaşındaki Yacine Brahimi'nin yeni takımı belli oldu.

Porto ile sözleşmesi sona eren Cezayirli 29 yaşındaki Yacine Brahimi, Katar’ın Al Rayyan takımına takımına transfer oldu.

Brahimi, 2014 yılında Granada'dan Porto'ya 6.5 milyon euroya transfer olmuştu. Porto ile 215 maça çıkan ve 54 gol 43 asistlik performans sergileyen Brahimi, geçtiğimiz sezon ise 49 resmi karşılaşmada forma giydi ve 13 gol attı 9 da asist yaptı.