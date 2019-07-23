Galatasaray'da Fatih Terim ikna oldu sıra Falcao'da
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao'nun alınmasına soğuk bakan Fatih Terim'i ikna edince görüşmelere hız verildi.
TERİM İKNA OLDU SIRA FALCAO'DA - Galatasaray Yönetimi, transferin önündeki en büyük engeli de aştı. Başkan Mustafa Cengiz, takım içindeki dengeleri bozacağı endişesiyle Falcao'nun alınmasına soğuk bakan Fatih Terim'i ikna edince görüşmelere hız verildi. Tecrübeli forveti bedelsiz bırakması konusunda Monaco ile el sıkışmayı başaran sarı-kırmızılılar Falcao ve menajeriyle pazarlıkları tam gaz sürdürüyor.
KJAER-SKRTEL İKİLİSİ DÖNÜYOR - Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, birlikte oynarken performanslarıyla göz dolduran Simon Kjaer ve Martin Skrtel ikilisini yeniden bir araya getirmek için çalışmalara başladı.
6 NUMARAYA YANN M'VILA - 6 numaraya yıldız bir oyuncu bakan Fenerbahçe, St.Etienne'li Yann M'Vila'nın peşinde. Sportif Direktör Damien Comolli, 29 yaşındaki yıldız oyuncuyla görüştü ve onu ikna etti. Tecrübeli oyuncu geçen sezon 40 maçta oynadı.
WANYAMA BOMBASI - Galatasaray Kenyalı ön libero için girişimlere başlayacak. Yönetim 28 yaşındaki oyuncu için Tottenham'a kiralama teklifi yapacak. Bu futbolcuyu Fatih Terim'in çok istediği öne sürüldü.