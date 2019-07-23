Galatasaray'da Fatih Terim ikna oldu sıra Falcao'da

KJAER-SKRTEL İKİLİSİ DÖNÜYOR - Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, savunma hattına takviye yapmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertliler, birlikte oynarken performanslarıyla göz dolduran Simon Kjaer ve Martin Skrtel ikilisini yeniden bir araya getirmek için çalışmalara başladı.