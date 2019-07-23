Ceylanpınar'da patlama! Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Ceylanpınar ilçesinde bir patlama meydana geldi. Patlamada, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Valilikten açıklama

Ceylanpınar'da meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "22 Temmuz 2019 (Bugün) saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.​ Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.