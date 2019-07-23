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Rus askeri uçağına uyarı ateşi açıldı! Resmi şikayette bulunacaklar

Rus askeri uçağına uyarı ateşi açıldı! Resmi şikayette bulunacaklar

GÜNEY KORE, hava sahasını ihlal eden Rus askeri uçağına uyarı ateşi açıldığını ve Çin'e ait iki askeri uçağın da hava savunma tespit bölgesine girdiğini açıkladı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından, 3 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma Tespit Bölgesi'ne (KADIZ) girdiği bildirildi.

Uyarı ateşi açıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu uçaklardan birinin hava sahasını ihlal etmesi üzerine uyarı ateşi açıldığı ve Çin'e ait iki askeri uçağın da hava savunma tespit bölgesine girdiği belirtildi.

Resmi şikayette bulunacak

Açıklamada Çin ve Rusya'nın ihlalleriyle ilgili resmi şikayette bulunulacağı vurgulandı.

Güney Koreli bir yetkili, Rusya ve Çin'e ait uçakların hava savunma tespit bölgesine kasten girip girmediklerinin henüz netleşmediğini ifade etti.

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