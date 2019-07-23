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23 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı var

23 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon! Onlarca gözaltı var

 Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 23 ilde yapılan operasyonda çoğu muvazzaf 33 kişi gözaltına alındı. 

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda FETÖ’nün TSK yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri ve “mahrem imamlar” tarafından ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen 35’i muvazzaf 47 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. 

23 ilde belirlenen adreslere operasyon

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Gümüşhane, Isparta, Kocaeli, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Zonguldak’ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlıların yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Gözaltı kararı verilenler arasında aktif görevde 1 yarbay, 30 astsubay, 2 üsteğmen, 2 uzman çavuş ile 5 ihraç astsubay, 4 emekli astsubay, 1 istifa eden astsubay, 1 sözleşme feshi üsteğmen ile 1 sözleşme feshi teğmen de yer alıyor. 

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