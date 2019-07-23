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TÜİK'in verilerine göre tüketici güven endeksi yüzde 2 azaldı

TÜİK'in verilerine göre tüketici güven endeksi yüzde 2 azaldı

Tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı; Haziran ayında 57,6 olan endeks, Temmuz ayında 56,5 oldu. 

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 77 oldu 

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 78,3 iken, Temmuz ayında yüzde 1,7 oranında azalarak 77 oldu. 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 73,4 oldu 

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 73,9 iken, Temmuz ayında yüzde 0,8 oranında azalarak 73,4 oldu. 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 55,6 oldu 

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 56,3 iken Temmuz ayında yüzde 1,3 oranında azalarak 55,6 oldu. 

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20 oldu 

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında 22 iken, Temmuz ayında yüzde 9 oranında azalarak 20 oldu. 

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