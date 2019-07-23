Hakkari'den acı haber! PKK bir sivil daha katletti

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, sivil araçlardan birindeki sürücü hayatını kaybederken arkasından gelen diğer sivil araçtaki sürücü da ağır yaralandı.

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK'nın tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, sivil araçlardan birindeki sürücü hayatını kaybederken arkasından gelen diğer sivil araçtaki sürücü da ağır yaralandı.

Valilikten açıklama

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Bugün ilimiz Şemdinli ilçesi Zirvin Tepe Üs Bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının, sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.