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Şemdinli'de EYP infilak etti! Bir ölü bir yaralı

Şemdinli'de EYP infilak etti! Bir ölü bir yaralı

ŞEMDİNLİ'de askeri personel almaya giden iki sivil aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti. Araçlardan birinde sürücü hayatını kaybetti, diğer sivil araçtaki sürücü de ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Şemdinli'ye 22 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkaylı köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivil aracın geçişi sırasında patladı

Şemdinli ilçe merkezinden üs bölgesine asker almaya gittikleri ileri sürülen İlhami Çevik ile Cevher Olmaz'ın kullandıkları 2 sivil aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti.

Meydana gelen patlamada birinci aracın içinde bulunan ilhami Çevik, olay yerinde hayatını kaybederken, patlamanın şiddetiyle savrulan ikinci araçtaki Cevher Olmaz ise yaralandı. Olayın haber alınması üzerine Olmaz, bölgeye sevk edilen ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi'ne, Çevik'in cenazesi de aynı hastanenin morguna alındı.

Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Valilikten açıklama geldi

Valilikten olayla ile ilgili yapılan açıklamada, patlamanın Zirvintepe üs bölgesi yolunda meydana geldiği belirtilerek şöyle denildi:

İlimiz Şemdinli ilçesi Zirvintepe üs bölgesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgli adli tahkikat devam etmektedir.

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