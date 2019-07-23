SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?

SGK personel alımı duyurusu yaptı. İŞKUR üzerinden yayınlanan SGK personel alımı duyurusuna göre Antalya, Samsun ve Bursa olmak üzere 3 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Terörle Mücadelede yaralanan (TMY), eski hükümlü ve engelli personel alımı yapacak. Peki SGK başvuruları ne zaman, SGK iş alımı şartları neler?

SGK personel alımı yapacağını ilan ile duyurdu. Peki SGK personel alımı başvuru şartları nasıl olacak, SGK personel alımları ne zaman başlayacak ve hangi illerde personel alımı yapılacak?

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yayınladığı kamu personel alım ilanına göre; en az ilkokul mezunu olmak üzere değişik meslek gruplarında 18 personel alımı yapılacak. Alım Eski hükümlü, Terörle Mücadelede yaralanan (TMY) ve engelli personel alımı şeklinde olacak.

İLLERE GÖRE SGK PERSONEL ALIMI

Samsun

Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne lise mezunu engelli 2 telefon santral görevlisi alımı, 1 TMY veya eski hükümlü mutfak görevlisi alımı olmak üzere toplam 3 personel alımı yapılacak.

Antalya

Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne, toplam 6 temizlik personeli alımı gerçekleştirilecek. Adayların ilköğretim mezunu olması gerekiyor. 4 personel alımı engelli personel alımı şeklinde yapılırken, 2 personel alımı TMY ve eski hükümlü adaylar arasında gerçekleştirilecek.

Bursa

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne toplam 9 temizlik personeli alımı yapılacak. Başvuruda bulunan adayların ilköğretim mezunu olması gerekiyor. Alımlarda 6 kişi engelli kadrosu ile alınırken, 3 kişi ise TMY ve eski hükümlü kontenjanından alınacak.

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Samsun Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne alınacak personeller için başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Adayların ya başvuracakları ildeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine ya da İŞKUR internet sitesi üzerinden başvuruda bulunması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların başvurularını 26 Temmuz 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.