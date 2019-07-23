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Diş sıkma neden olur? İşte diş sıkma probleminin dikkat etmeniz gereken sonuçları

Diş sıkma neden olur? İşte diş sıkma probleminin dikkat etmeniz gereken sonuçları

Uyku sırasında diş sıkmaya dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Estetik Diş Hekimi Efe Kaya, bu problemin sonuçları hakkında bilgi verdi.

Efe Kaya, vücudumuzun kaslardan kemiklere, sinirlerden dişlere birbirine her saniye haber gönderen ve temelden bağlı bir makine olduğunu ifade etti.

İnsanın bilinç dışı veya bilinçli olarak dişlerini sıktığında bu mekanizmaya zarar verdiğini belirten Kaya, diş sıkmanın en çok yaşandığı anın uyku hali olduğunu dile getirdi.

Kaya, “Uykudan bilinçaltı kontrolü ele aldığından dişlerin üzerine gelen kuvvetler değerlendirilemez ve istem dışı fazla kuvvetler dişler üzerinde birikir. Uykuda diş sıkma probleminin başrol oyuncusu bilinç altımız, gün içerisinde yaşanan olaylar sonucu alt bilinçte oluşan stres gece devreye giren bilinç altının dışavurumu olarak diş sıkmaya dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

Zararları nelerdir?
Dr. Kaya, dişler üzerinde bulunan ve besinleri daha rahat öğütmemize olanak sağlayan girinti ve çıkıntılar git gide silinerek dişlerin düzleşmesine sebep olarak erken yaşta daha yaşlı dişlere sahip olmanıza neden olabileceğini anlatarak, diş sıkmanın sebep olduğu zararlar konusunda şunları söyledi:

diş sıkma

“Dişlerimizin kapanmasını sağlayan kaslar aynı bir vücut geliştirmeci gibi yoğun çalıştığında şişerler ve ağrılı kasılmalara sebep olabilirler diş sıkan hastaların yanaklarında ve şakak kemiklerindeki şişlik ve ağrının sebebi budur. Gün içerisinde en fazla 2 saat yemek yerken kullandığımız çene eklemimiz uykuda diş sıkarak 8 saat boyunca çalışacağından yapısal bozukluk ve eklem etrafındaki yapı taşlara zarar verebilir. Bir diş hekimi diş sıkmanızı engelleyemez ama diş sıkmanın dişlerinize ve ekleminize verdiği zararı engelleyebilir. Bu zararlar geri dönüşümsüz olmadan hekime gözükmek çok önemlidir. Diş sıkmanın temel sebebi olan 'stres' engellenmeli ve bununla ilgili yardım alınmalıdır.” 

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