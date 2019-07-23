HABER /  EKONOMİ
ADV Muğla Marmaris'te aileye uygun tatil fırsatı

Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor

Emekliye maaş farkı ne zaman ödenecek? Temmuz 2019 zammı yatıyor

Memur, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz 2019 zamlı maaşlarına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklamaları geldi.

Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2.3 milyon kişinin zam farkları bu hafta ödeniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un verdiği bilgiye göre, toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacak.

Bu kapsamda memur emeklisi maaş farkları banka ve PTT şubelerince 25 Temmuz 2019 perşembe günü ödenecek. 

Bakan Selçuk, "SSK kapsamında gelir aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz'da zamlı ödenecek" ifadesini kullandı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Demirtaş'tan çok konuşulacak açıklamalar! 'Hapiste ‘yattığımız’ yalan yani'
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
Emekli orgeneral Ergin Saygun'dan şok uyarı bu sıranın sonunda Türkiye var
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken S-400 açıklaması! Alınabilir ama...
Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Fenerbahçe Eljif Elmas’ın Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Dolar/TL haftaya yükselişle başlamıştı! İşte son durum
Dolar/TL haftaya yükselişle başlamıştı! İşte son durum
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı
Erdoğan talimat verdi! AK Parti'nin kurucular listesinden 14 isim çıkarıldı
ÖNCEKİ HABERLER
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
SGK personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler?
Galatasaray'da ayrılık! Mbaye Diagne 13 milyon euroya gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Mbaye Diagne 13 milyon euroya gidiyor
Aziz Yıldırım aldı kaymağını Ali Koç yedi! İnanılmaz rakama bakın
Aziz Yıldırım aldı kaymağını Ali Koç yedi! İnanılmaz rakama bakın
TÜİK'in verilerine göre tüketici güven endeksi yüzde 2 azaldı
TÜİK'in verilerine göre tüketici güven endeksi yüzde 2 azaldı
Hakkari'den acı haber! PKK bir sivil daha katletti
Hakkari'den acı haber! PKK bir sivil daha katletti
Kurban bayramı tatili uzatıldı mı 2019 kaç gün oldu?
Kurban bayramı tatili uzatıldı mı 2019 kaç gün oldu?
Yorumlar 1 yorum